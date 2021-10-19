Manyas’ta muhtarlar günü kutlandı

Manyas ilçesinde de muhtarlar günü törenlerle kutlandı.

Muhtarlar Günü nedeniyle Manyas Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kabadayı Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası ise Muhtarlar Derneği Başkanı günün anlam ve önemiyle ilgili yaptığı konuşma da "Osmanlı döneminde 19. yüz yılda Devlet-halk ilişkilerinin iyileştirilmesi amacıyla merkezi idarenin bir parçası olarak kurulan yardımcı örgütlerden birisi de muhtarlık ve ihtiyar heyetidir. Muhtarlar kurumlarda, Bakanlıkların ve Genel Müdürlüklerin il ve ilçe kuruluşları ile Belediyelerde mahallelerinin temsilcileridir."

Tören sonrası toplu fotoğraf çekimi yapılırken, tören Belediye Kültür salonunda Belediye Başkanı tarafından muhtarlar onuruna verilen yemek ve Kaymakam Çelik’in muhtarların sorunları dinlemesiyle son buldu.