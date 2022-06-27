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Manyas’ta Hacı adayları uğurlandı

Manyas’tan hacı adayları hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara hareket etti.

BALIKESİR 27.06.2022, 17:23
Manyas’ta Hacı adayları uğurlandı

Manyas’tan hacı adayları hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara hareket etti.

Suudi Arabistan’ın bu yıl hac ibadeti için 65 yaş ve altını kabul ettiği için Manyas’tan hac için kayıtlı yaklaşık 400 kişiden sadece 6 kişi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Çiftlerden iki aile Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal topraklara giderken, bir aile ise özel şirketler için hac farizasını yerine gitmek için hareket ettiler.

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