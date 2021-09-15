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Manyas’ta esrar ve kenevir operasyonu

Balıkesir’in Manyas ilçesinde jandarma ekipleri esrar ve kenevir ele geçirdi.

BALIKESİR 15.09.2021, 11:01
Manyas’ta esrar ve kenevir operasyonu

Balıkesir’in Manyas ilçesinde jandarma ekipleri esrar ve kenevir ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manyas ilçesinde bir şüphelinin kenevir ekimi yaptığı alanda ve aracında arama yaptı. 42 kök kenevir ve 755 gram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adlî tahkikata başlanıldı.

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