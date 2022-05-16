Türkiye’nin çeltik üretim merkezlerinden olan Manyas’ta çeltik ekimleri başladı.

Manyas ilçesinde tarım ürünleri üretiminin başlarında gelen çeltik ekimine başlandı. Geçtiğimiz yıl 80 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığı ancak maliyet artışları nedeniyle bu yıl küçük ölçekli çiftçilerin başka ürüne kaçtığını söyleyen Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, "2022 çeltik ekim sezonu Manyas’ta başlamış durumdadır, bölgede genelde orta dane, şimdiki tüccar deyimiyle iri dane, orta dane ve ince dane diye üçe ayırıyorlar. Manyas’ta ağırlıklı olarak Osmancık türü ekiliyor, insanlar baldodan kaçıyor, diğer çeşitlerle ayni eş değerde gidiyor, girdi maliyetlerimiz çok yüksek, biz üretici olarak elimizden geldiğince yapıyoruz. Biz bu maliyetlerle malımızı kaça satacağımız belli değil, yağışlar yağdı, yağdı, sonra kesti, kesmesi bizim işimizi zorlaştırdı, bir yere iki kere goble çekerken, şimdi dört goble çekmek zorunda kalıyoruz. Sadece çeltikte değil, diğer ürünlerimiz de de maliyetler ayni oranda arttı. Geçen yıl harmanda maliyetine ürün sattık, aradan üç-ay beş ay sonra fiyatlar ikiye katladı, Manyas üreticisinin yüzde 95’i ürününü satmıştı. Parayı yine belli kişiler kazandı, onun için biz istikrar olsun istiyoruz. Biz elimizden geldiği kadar çalışıyoruz, üretiyoruz, herkese bol ürün, bol para, gönlümüzden geçen bu! Bu yıl bir dekar maliyet icar bedeliyle birlikte 5 bin lira, maliyeti karşılamanız için bir dekardan 700 kilogram ürün almanız gerekir. Üzerinde verim alırsanız ancak para kazanırsınız" dedi.

Kırsal Eskiçatal Mahallesi’nden üretici Orhan Küçükaslan da ilçe genelinde çeltik ekimleri ağırlıklı olarak traktörler ve sırt motorları ile gerçekleştirildiğini kendisinin arazisinin küçük olmasından dolayı sırt motoruyla ekmek zorunda kaldığını belirterek, Küçükaslan baldoda dekar başına 20 kilogram, Osmancık türünde ise 25-28 kilogram arası tohum kullandıklarını belirtti.