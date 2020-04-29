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Kur’an Kursu’ndan vefa grubuna erzak paketi desteği

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE BULUNAN TEKKE CAMİİ KUR'AN KURSU CEMAATİ HAZIRLADIKLARI 250 ADET YARDIM KOLİSİNİ BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI KOORDİNASYONUNDA OLUŞTURULAN VEFA GRUBU'NA TESLİM EDECEK.

Kur’an Kursu’ndan vefa grubuna erzak paketi desteği

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE BULUNAN TEKKE CAMİİ KUR'AN KURSU CEMAATİ HAZIRLADIKLARI 250 ADET YARDIM KOLİSİNİ BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI KOORDİNASYONUNDA OLUŞTURULAN VEFA GRUBU'NA TESLİM EDECEK.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:35
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Kur’an Kursu’ndan vefa grubuna erzak paketi desteği

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Tekke Camii Kur’an Kursu cemaati hazırladıkları 250 adet yardım kolisini Bandırma Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan Vefa Grubu’na teslim edecek.

Tekke Camii Kuran Kursu Bandırma’da 250 adet yardım paketi hazırladı. Hazırlanan yardım paketleri hakkında açıklamalarda bulunan Tekke Camii İmamı ve Kuran Kursu Başkanı Adem Turan, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların birlik beraberlik içinde aşılacağını belirterek imkanı olan herkesi yardım kampanyalarına katılmaya davet etti.

Bandırma Kaymakamlığı bünyesinde yardım kampanyasına katıldıklarını ifade eden Adem Turan, “Tekke Camii Kuran Kursu olarak kendi imkanlarımızla 250 adet yardım kolisi hazırladık. Yardım kolimizde peynir, zeytin, yağ, makarna, çay, şeker, pirinç, fasulye ve salça gibi temel ihtiyaç maddeleri bulunuyor. Hazırladığımız yardım paketlerini Bandırma Kaymakamlığı öncülüğünde devam eden yardım kampanyasına vereceğiz. Bu yardım kampanyamızı Ramazan ayının içerisinde bir kez daha tekrar etmek arzusundayız. Bu çerçevede en kısa süre içinde 250 adet daha yardım paketi hazırlamayı hedefliyoruz. Gönül isterdi ki bu sayıyı daha da arttıralım. İmkanı olan tüm vatandaşları Bandırma Kaymakamlığı öncülüğündeki yardım kampanyasına katılmaya davet ediyorum“ dedi.

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