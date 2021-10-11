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Kilit parke yol yapım çalışmalarında son etap çalışmalar başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova’da sahil siteleri yolunda Ayvalık Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan kilit parke yol yapım çalışmalarında son etap çalışmalarına başlandı.

BALIKESİR 11.10.2021, 09:17
Kilit parke yol yapım çalışmalarında son etap çalışmalar başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova’da sahil siteleri yolunda Ayvalık Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan kilit parke yol yapım çalışmalarında son etap çalışmalarına başlandı.

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tamamlanmasına yaklaşık iki kilometrelik bir mesafe kalan sahil yolunda yapım çalışmalarını kesinti vermeden yürütüyor. Vatandaşların sabırsızlıkla tamamlanmasını beklediği yaklaşık 5 kilometrelik sahil yolunun hava koşullarına bağlı olarak bu ay sonuna kadar hizmete sunulmasının hedeflendiği öğrenildi.

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