Kestane ağaçlarına zarar veren Gal arılarına karşı biyolojik mücadele başladı. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü, İşletme Şefliği ormanlarında ki kestanelerde görülmeye başlanan kestane gal arıları ile biyolojik mücadeleye başlandı.

Kestane gal arıları; kestanelerin üzerine yumurtalarını bırakarak galler’in oluşmasına sebep oluyor ve bu durumda kestanenin verimini oldukça düşürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünde üretilerek Balıkesir Bölge Müdürlüğüne getirilen yırtıcı böcekler ile yapılan biyoljik mücadelenin doğaya ve sağlığa herhangi bir zararı olmadığı açıklandı.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Kestane ağaçlarında gallerin oluşmaya başladığı yerlere gal arılarının yırtıcısı olan böcekleri (Torymus sinensis) bırakıyoruz. Yırtıcı böceklerin larvaları gallerin içinde ki kestane gal arısının larvalarıyla beslenecek ve biz biyolojik mücadelemizi gerçekleştirmiş olacağız” açıklaması yapıldı.