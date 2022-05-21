Kaymakam Odabaş “Bu projenin öğrencilerimiz üzerindeki müspet tesirlerini hep birlikte görmekteyiz”

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın katılımıyla okul müdürleri toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında okul müdürlerine hitap eden Kaymakam Ahmet Odabaş “Balıkesir Valisi Sayın Hasan Şıldak’ın himayelerinde yürüttüğümüz BİGEP çalışmalarıyla eğitimdeki kalitemizi daha da yukarı çekmeyi hedeflemekteyiz. Haziran ayı ile birlikte öğrencilerimiz LGS ve YKS imtihanlarına katılacaklar. Sınavlar öncesinde öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırmak adına gerekli çalışmaları düzenleyelim. Bu maksatla ben de 23 Mayıs’tan itibaren okullarımızı ziyaret edeceğim.

BİGEP çalışmaları önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu projenin öğrencilerimiz üzerindeki müspet tesirlerini hep birlikte görmekteyiz. Sizlerden ricam BİGEP’i hep birlikte sahiplenelim, gerekli çalışmaları titizlikle yürütelim.

Önümüzdeki yıl için eğitim alanındaki en önemli hedeflerimizden birisi de okul öncesi eğitim çağındaki evlatlarımızın anasınıflarına katılımlarını sağlamaktır. Yaz döneminde bunun için gerekli çalışmaları hep beraber yapalım ve hedefimiz olan okullaşma oranını yakalayalım. Okul öncesi eğitimi alan çocuklarımızın ilkokul çağlarında anasınıflarına gitmeyen çocuklara kıyasla daha başarılı olduklarını görmekteyiz. Tüm evlatlarımızın bu eğitimden istifade etmelerini sağlamalıyız. Bunun için sizlerin canı gönülden çalışacağına inanıyorum.”

Kaymakam Ahmet Odabaş’ın ardından söz alan İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Edremit’te eğitim alanında gerçekleştirilen projeler ve sınava hazırlık çalışmaları hakkında istatistikî verileri aktardı.