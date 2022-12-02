Kaymakam Köken engelliler ile bir araya geldi

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Kaymakam Muammer Köken ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Akoğlan, Beşeylül İlkokulu, Şehit Erbil Arslan Ortaokulu ve Nimet Sadık Özyiğit Ortaokulu özel eğitim öğrencilerini ziyaret etti.

Kaymakam Muammer Köken özel eğitimli öğrencilerle sohbet etti ve yakından ilgilenerek hediyeler takdim etti. Kaymakam Muammer Köken konuşmasında ’’3 Aralık Dünya Engeliler Günü engellilik insanlığın ortak sorunu olduğundan, Engelliler Günü yalnız ülkemizde değil, tüm dünya olarak kutlanmaktadır. Toplumun her alanında engellilere saygı göstermek, onları da toplumun bir ferdi olarak kabul edip dışlamamak gerekir. Bütün ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da engelliler korunur. Her insan engelli adayıdır’’ dedi. Kültür düğün salonunda düzenlenen, engelliler derneğini, Susurluk belediyesi ve kaymakamlığın desteklediği yemek ve eğlence programına Kaymakam Muammer Köken ve eşi Gülbahar Köken teşrif etti. Kaymakam Köken programda ilçemize yeni açılacak olan engellilerinde faydalanabileceği “aile destek merkezi” nin müjdesini verdi. Kaymakam Köken engelli vatandaşlarımızın gelişimi ve yaşamlarının daha iyi şartlarda ileri seviyeye taşıyabilmek için okul yaptırmak istediğini ve hayırseverlerin desteklerini beklediğini belirtti. Kültür düğün salonunda gerçekleştirilen programın akabinde öğrencimiz Kadriye Arslan’nın Kaymakam Köken için yapmış olduğu resmi, Kaymakam Köken’e hediye etti.