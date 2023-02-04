Kaymakam Çelik’ten yeni doğan bebeklerin ailelerine ziyaret

Manyas Kaymakamı Koray Çelik "Hoş geldin bebek" projesi dahilinde Aybüke bebeğin ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Çelik "Hoş geldin bebek" projesi dahilinde doğum yapan aileleri ziyaret ediyor. Kaymakam Çelik son olarak Manyas Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan Umman-Oğuz Özdemir çiftini evlerinde ziyaret ederek, tebrik etti. Dört çocuklu ailenin yeni üyesi Aybüke bebeğe ve ailenin diğer çocuklarına hediyeler veren Kaymakam Koray Çelik, evlatlarının ailesine, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmasını diledikten sonra yaptığı açıklama da "İlçemiz de yeni bebeği olan ailelerimizi ziyaret ederek onları tebrik ediyor, mutluluklarını paylaşmak için kendilerini ziyaret ediyoruz. Dünyamıza gelen her yavrumuzu ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz. Ailemizin manevi olarak yanında oluyoruz ve çam sakızı, çoban armağanı misali ufak-tefek hediyelerimizi sunuyoruz."

Özdemir ailesi ise Kaymakam Koray Çelik’in ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ettiler.