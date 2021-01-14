Karesi’de uyuşturucu hap operasyonu

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri dedektör köpekle yaptıkları uyuşturucu madde operasyonunda 3 şüpheli şahsı yakaladı. Operasyonda jandarma ekipleri bin 76 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde ticaretini yaptığı tespit edilen B.Y. , E.A. ve H.Ç. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve aracında yapılan aramada; bin 76 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldı.