Karesi Öğretmen Akademisi, ”Şebnem Paker ile “Dinle” dedi

Balıkesir’in Karesi Öğretmen Akademisi; 1997 yılında Eurovision Yarışmasında ülkemize üçüncülüğü getiren “Dinle” şarkısını seslendiren İstanbul Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni Şebnem Paker’i eğitimcilerle buluşturdu.

Henüz 20 yaşındayken katıldığı Eurovision Şarkı Yarışmasında ülkemize o zamana kadar alınan en iyi dereceyi getiren Şebnem Paker, Karesi Öğretmen Akademisinin konuğu oldu. Şebnem Paker, Karesili öğretmenlerle müzik ve öğretmenlik hayatını paylaştı. Ses eğitimi ile ilgili bir kitabı bulunan Şebnem Paker, öğretmenlerin arzusu üzerine iki şarkısından kısa bölümler de paylaştı. Seminere dahil olanlar, Eurovision şarkı yarışmasında derece alan “Dinle” şarkısının hala kulaklarda olduğunu ve unutulmadığını belirtip, Şebnem hanımdan yeni albüm çalışmaları beklediklerini belirtiler.

Seminerde söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, “Şebnem Paker’i öğretmen kimliği ile Karesi Öğretmen Akademisinde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Meslek hayatını dinlemek bizlere keyif verdi. Öğretmenimizle yüz yüze olmayı diliyoruz ve Karesi Öğretmen Akademisine konuk olduğu için çok teşekkür ediyoruz” dedi.