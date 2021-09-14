Hükümet Konağı restore edildi

Erdek Hükümet Konağında geçtiğimiz aylarda başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi.

Tarihi Erdek Hükümet Konağı Binası’nda gerçekleşen restorasyon çalışmalarıyla, binanın dış yüzeyine yapılan aydınlatma çalışmaları sonrasında güzel bir görüntüye kavuştu. Balıkesir Valiliği tarafından geçtiğimiz ay başlatılan Hükümet Konağı Binası’ndaki restorasyonla çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yeni imajı ile beğenilen dış yüzeyi tamamen yenilenen binaya gece için aydınlatma lambaları monte edildi. Açık ve koyu pastel renklerin uygulandığı binadaki değişimi gören vatandaşlar, Erdek Hükümet Konağı’ndaki değişimin tarihi binaya yakıştığını dile getirdiler.