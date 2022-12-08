Haydar Çavuş Çeşmesi, ihtişamlı görüntüsüne kavuştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Osmanlı mimarisinin meydan çeşmesi örneklerinden biri olan ve 1906 yılında yaptırılan, Bandırma’nın simgelerinden tarihi Haydar Çavuş Çeşmesi; Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek tüm ihtişamıyla kente ve geleceğe kazandırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği; rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarıyla tarihi ve kültürel kimliğini görünür hale getiriyor. Bandırma İskele Meydanı’na, 1906 yılında Karesi Mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından Haydar Çavuş Vakfı gelirleri kullanılarak yaptırılan Haydar Çavuş Çeşmesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğe kazandırıldı. Altıgen planlı, geniş saçaklı Osmanlı mimarisinin meydan çeşmeleri örneklerinden biri olan Haydar Çavuş Çeşmesi’nin; İskele Meydanı’na bakan üç cephesindeki işçilikli sütunlar, büyük tekneler ve bitkisel kabartma süslemelerle, sade bir şekilde yapılan Haydar Çavuş Camisi’ne bakan diğer üç cephesinde yıpranmalar, kırılmalar ve leke oluşumları meydana gelmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Yapılan tespitlerde; zaman içerisinde çeşmenin arka kısmı yükseltme, tüm mermer yüzeylerde kirlenmeler, üst örtüde saçak altlarında, kubbe yüzeylerinde bozulmalar meydana geldiği ve zemindeki mermerlerin yerinden oynadığı gözlemlendi.

Kitabesi Görünür Hale Getirildi

Kısmen giderlerinin tıkandığı ve tesisat sisteminde de bazı aksaklıkların olduğu da saptanan Haydar Çavuş Çeşmesi’ni restore eden Büyükşehir Belediyesi, Balıkesirli müderris Helvacızade Muharrem Hasbi Bey tarafından yazılan ve zamanla okunmayacak hale gelen kitabeyi de temizleyerek altın yaldızlı boyayla görünür hale getirdi.

Özgün kimliğine sadık kalındı

Restorasyon işlemlerini en ince ayrıntısına kadar titizlikle gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi; yanlış müdahaleler ile üzeri kapatılmış, mermer yüzeyler dâhil tüm cephelerde itinalı temizlik çalışması gerçekleştirerek çatlak ve sıva kopmaları olan kubbe içi ve üzerinde gerekli çalışmaları tamamladı. Boyanan kubbe üzerinde yer alan âlemin de özgün kimliğine sadık kalınarak gerekli işlemlerden geçirilmesinin ardından üç ana cepheye LED aydınlatmalar takılarak çeşme, geceleri de göz alıcı bir hale getirildi.