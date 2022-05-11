Havran’da hafızlık proje sınıfı yeniden açılıyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü örgün eğitim ile birlikte hafızlık projesi Havran İmam Hatip Ortaokulu’nda yeniden hayata geçiriliyor.

İlgili protokol İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ile İlçe Müftüsü Sedat Karali tarafından imzalandı. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında müracaat eden ve yeterlikleri tespit edilen kız öğrencilerin proje ile Havran İmam Hatip Ortaokulu’nda örgün eğitim alırken, Çamdibi Kur’an Kursu’nda da hafızlığa devam edecekleri açıklandı.

Söbüoğlu, ”Yetiştirdiği hafızlar ile gurur duyan Havran’da örgün eğitimle birlikte hafızlık projesinin hayırlı olmasını diliyor, hafız adayı öğrencilerimize şimdiden muvaffakiyetler diliyorum. Proje uygulanması için emek veren Havran İmam Hatip Müdürlüğüne ve okul müdürü Atanur Kayhan’a, Havran İlçe Müftülüğü’ne ve müftü Sedat Karali’ye teşekkür ediyorum”dedi.