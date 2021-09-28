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Havran Anadolu Lisesi’nde sanat sergisi

Balıkesir’in Havran Anadolu Lisesi öğrencilerinin yoğun emek sarf ederek ortaya koyduğu akrilik tual, taş boyama, karakalem, şablon baskı, kolaj, ton çubukları, dijital tasarım ve zentangle teknikleriyle hazırlanan çalışmalardan oluşan sanat sergisi Havran Anadolu Lisesi’nde düzenlenen açılışla sanat severlerin beğenisine sunuldu.

BALIKESİR 28.09.2021, 10:41
Havran Anadolu Lisesi’nde sanat sergisi

Balıkesir’in Havran Anadolu Lisesi öğrencilerinin yoğun emek sarf ederek ortaya koyduğu akrilik tual, taş boyama, karakalem, şablon baskı, kolaj, ton çubukları, dijital tasarım ve zentangle teknikleriyle hazırlanan çalışmalardan oluşan sanat sergisi Havran Anadolu Lisesi’nde düzenlenen açılışla sanat severlerin beğenisine sunuldu.

Geçen eğitim öğretim yıllarında yapılan ve salgın hastalık nedeniyle sergilenemeyen eserlerin yer aldığı serginin açılış kurdelesini Havran Kaymakamı Sayın Enver Özderin, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Marangoz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fesih Vural ve Havran Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Arslan birlikte kesti.

Okul Müdürlerinin de katıldığı sergide eser sahibi öğrencilerin yetenekleri göz doldururken heyecanları yüzlerinden okundu.

Sanat sergisini ziyaret edenlere eser sahibi öğrenciler ve serginin hazırlanmasında büyük emeği olan Resim Öğretmeni Selcen Güneş eserler hakkında bilgiler verdi. Eserleri tek tek inceleyen Kaymakam Özderin ve beraberindekiler öğrencilerin yeteneklerine hayran kaldılar. Öğrencilerle eserleri üzerine sohbet eden Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecileri tebrik ettikten sonra sergi alanından ayrıldı.

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