Hasan Can Kültür Merkezi yenilendi

Altıeylül Belediyesi’nin Balıkesir’e kazandırdığı Hasan Can Kültür Merkezi’nde tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Altıeylül’ün ilk kültür merkezi olma özelliğini taşıyan Hasan Can Kültür Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla açıldığı günden bu yana birbirinden değerli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Altıeylül Belediyesi, bir şehrin ihtiyacı olan alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra kültür-sanat faaliyetlerini de birer ihtiyaç olarak görüyor ve bu ihtiyaca cevap verebilmek adına da çeşitli adımlar atarak hizmet kalitesini üst seviyelere çıkarma hususunda çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Altıeylül Belediyesi’nin hayata geçirdiği birçok vizyon projesinden biri olan Hasan Can Kültür Merkezi de bu ihtiyaca cevap verebilecek kapasitede birbirinden değerli organizasyonlara ev sahipliği yaparak kültür-sanat anlamında Altıeylül’e hizmet vermeyi sürdürürken, gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarıyla da hizmet kalitesini artırarak faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Avcı: “Vatandaşlarımıza hizmet etmeye hazır”

Daha önce toplamda 470 kişiyi aynı anda misafir edebilen Hasan Can Kültür Merkezi geçekleştirilen bakım, onarım ve sahne genişletme çalışmalarıyla birlikte toplamda 520 kişi aynı anda misafir edebilecek kapasiteye ulaştı. Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali’ne de sahne olan Hasan Can Kültür Merkezi, artırılan kapasitesi ve genişletilen sahnesiyle birlikte daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak için hazırlanıyor. Hasan Can Kültür Merkezi’nin Altıeylül’de kültür-sanat faaliyetlerinin merkezi haline geldiğini ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Altıeylül’ümüze kazandırdığımız kıymetli projelerden biri olan Hasan Can Kültür Merkezi’miz açılışını gerçekleştirdiğimiz günden bu yana birbirinden kıymetli organizasyonlara ev sahipliği yaparak büyük bir ihtiyaca cevap vermiş oldu. Bu yıl 2’ncisini düzenleyeceğimiz Altıeylül Kitap Fuarı’nda misafirimiz olacak olan değerli yazarlar ve konukları da ağırlayacak olan Hasan Can Kültür Merkezi’miz, artırılmış kapasitesi ve genişletilmiş sahnesiyle birlikte nice değerli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya; vatandaşlarımıza hizmet etmeye hazır” dedi.