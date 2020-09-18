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Gönen’de polis değeri 60 bin TL olan 588 kök kenevir ele geçirdi
GÖNEN'DE POLİS DEĞERİ 60 BİN TL OLAN 588 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRDİ
BALIKESİR 18.09.2020, 10:19
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekipleri piyasa değeri 60 bin lira olan 588 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları operasyonla piyasa değeri 60 Bin TL olan 588 Kök Hint keneviri ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre; Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin teknik ve fiziki takipleri sayesinde Gönen İlçesi Balya Yolu üzeri su kanalı civarında 588 Kök hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirlerinin kurutulduğunda yaklaşık 25 Kg uyuşturucu elde edildiği ve piyasa değerinin 60 Bin TL olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonla alakalı yakalanan şüpheli E.Ç.’nin sorgulaması devam ediyor.
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