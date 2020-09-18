Gönen’de polis değeri 60 bin TL olan 588 kök kenevir ele geçirdi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekipleri piyasa değeri 60 bin lira olan 588 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları operasyonla piyasa değeri 60 Bin TL olan 588 Kök Hint keneviri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin teknik ve fiziki takipleri sayesinde Gönen İlçesi Balya Yolu üzeri su kanalı civarında 588 Kök hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirlerinin kurutulduğunda yaklaşık 25 Kg uyuşturucu elde edildiği ve piyasa değerinin 60 Bin TL olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonla alakalı yakalanan şüpheli E.Ç.’nin sorgulaması devam ediyor.