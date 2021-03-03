Gönen’de kahvehaneler esnafa çay servisine başladı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kahvehanelerde esnafa çay satışı başladı.

Gönen Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Naci Kahraman’ın sosyal medya hesabından ve üyelerine mesaj yoluyla, "Kahvehane, kıraathane, çay bahçesi gibi kapalı olan işletmelerimiz için Birlik Başkanımız Fehmi Erdem, Vali Yardımcısı Mithat Göze ile görüşmesinde, bu kapalı olan işletmelerin çay ocakları gibi çalışmak kaydı ile saat 10.00-20.00 arasında açılabileceğini bildirdi. Sayın Vali Yardımcımız ilçe kaymakamlarına da konu hakkında bilgi mesajı gönderdi. (kahvehane, kıraathane, çay bahçesi işletmelerimiz kesinlikle masa sandalye olmayacak, etrafındaki esnaflara servis yapacak ve paket servis verecekler) Bu konuya dikkat edilmesini önemle rica edin" bildiriminin ardından esnaf çay satışlarına başladı.

Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın tedbirlere ilişkin genelgesi ekindeki çizelgede açık olacakları açıkça zikredilen kıraathane ve çay bahçeleri için çay ocakları gibi esnafa servis şeklinde açık olabilecekleri şeklinde değerlendirilmiştir" dedi.