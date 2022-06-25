Gökkemer (Deliktaş) turist ağırlamaya hazır

İvrindi başta olmak üzere Balıkesir’in turizm açısından önemli noktaları arasında yer alacak Gökkemer, UNESCO temsilcileri olan Prof Dr. İbrahim Komoo ve Prof. Dr. Alireza Amrıkazemı İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz önderliğinde Gökkemer’i gezdiler

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’in üzerinde hassasiyetle durduğu Gökkemer artık İvrindi’nin simgesi haline gelecek, turizm rotası üzerinde yer alacak turistlerin yeni gözde mekanı olacak.

UNESCO dünya miras listesine girme yolunda üzerinde hassasiyetle durulan ve turizm potansiyelinin oldukça fazla olması öngörülerek ilçe başta olmak üzere Balıkesir’de önemli bir yere sahip olacak Gökkemer, diğer adı ve yöre halkının tabiriyle Deliktaş’ın turizm başta olmak üzere, turistik gezi, aktivite ve Kaya tırmanışı gibi ekstrem sporlara ev sahipliği yapacak.

Gökkemer (Deliktaş) İda Madra jeopark projesi’nin bir ayağı

İda Madra Jeopark Projesi’ninBalıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çatısı altında toplanan ve 20 ilçe belediyesinin de üyesi olduğuna değinen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Jeopark Belediyeler Birliği’nin amacı Balıkesir’in değerlerinin, güzelliklerinin, tarihinin gün yüzüne çıkartılması, turizme kazandılması ve bu bağlamda tanınılabilirliğinin artması. Kaz Dağları, Madra Dağları ve ilçelerimizde bulunan tarihi, coğrafi güzellikler ortaya çıkarılacak. Bu amaç doğrultusunda da ilçemizde Gök kemer halk dilinde de Deliktaş diye tabir edilen alan, yüz binlerce yıl içinde oluşmuş olan bu tarihi güzelliği gün yüzüne çıkarıp, turizme elverişli hale getirme gayretindeydik ve sonunda da nihayete erdirdik diyebiliriz. Artık bundan sonra Gökkemer turizm rotası içinde yer alarak turistik gezilere ev sahipliği yapacak. Bu İvrindi için çok önemli. Bir adım ve kazanç. İvrindi kabuğunu kıracak Allah’ın izniyle”

Bu alana giden yolları açtık

Gök Kemer (Deliktaş)’ın coğrafi güzellik, binlerce endemik bitki türü, akarsular, doğal taş yapıları ve orman güzellikleri ile adeta doğa harikası bir alan olduğunu belirten Başkan Cengiz “İlçe merkezinden bu alana kadar uzanan ve bu zaman içerisinde araç ile gidilmesi dahi mümkün olmayan yolu İvrindi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimizin yürüttüğü çalışma ile açtık. Deliktaş çevresinde gelen turistleri ağırlayabileceğimiz park alanı oluşturup, tabiata zarar vermeden Gökkemer’e erişimi kolaylaştıracak yürüyüş yolları kazandırıp doğa ile insan bütünleşmesini sağladık.

Bu projede çok büyük emekler var

Bu projenin hayata geçmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın çok büyük emekleri var diyen Başkan Cengiz “ Akademik olarak çok uğraş verilen, üzerinde çalışılan ve ince eleyip sık dokunan bir çalışmanın içindeyiz. Büyükşehir Belediyesi ve İvrindi Belediyesi işbirliğinde yürüttüğümüz çalışmaları, Balıkesir Üniversitesi Rektörümüz İlter Kuş ve kendi dallarında uzman olan Prof. Dr. Abdullah Soykan öncülüğünde yürüttük. Bu alanda çalışmalar sadece Gökkemer’de yürütülmüyor. İlimizin her yerinde sürüyor. Akademik çalışmalar yürüten hocalarımızın ilçe, il, ülke turizmine kazandırılmasında çok büyük emekleri var. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Gök Kemer’in özellikle uluslararası turizme kazandırılması tanınılırlığının artması demek bu zamana kadar turizme uzak olan ilçemiz için çok büyük kazanç olacak demek”

Gökkemere’e gelecek turistler ilçenin ekonomisine değer katacak

Gökkemer gibi alanların turizm potansiyeli anlamında oldukça güçlü alanlar olduğuna değinen Başkan Cengiz“ Jeoparklar 2000 yılında Avrupa da doğmuş ve 2015 yılında UNESCO şemsiyesi altında tüm dünyaya yayılmış yeni bir doğa ve turizm kalite statüsüdür. Günümüzde 81i Avrupa’da olmak kaydıyla dünya genelinde 169 tescilli Jeopark bulunuyor. UNESCO Jeoparkı sertifikalı sahalar turizmde önemli bir rekabet avantajına sahip. Bu bağlamda Balıkesir ve yakın çevresinin doğal zenginliklerini turizme kazandırmak üzere 2019 yılında Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi bir araya gelerek İda Madra Jeoparkı İşbirliği protokolü imzalayarak resmen Jeoparkı kuruldu. Jeopark alanı içinde bulunan ve İvrindi ilçe merkezine yürüyüş mesafesinde yer alan jeositin ilçemize kazanımları çok olacak. Bu bağlamda ilçe merkezine dışardan turist çekerek ilçe esnafına da katkı sağlayacağız. Önümüzdeki süreci merakla ve sabırsızlıkla bekliyorum”

İvrindi’yi turizm potansiyeli anlamında ileriye taşıma hedefindeyiz

İlçemiz, tarihi ve doğal güzellikleri anlamında çok değerli yere sahip diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Gökkemer’de 5 yıl gibi kısa sürede ciddi turist ve doğa tutkunlarını çekme gayretindeyiz. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte koordineli çalışmalar yürütüyoruz. 2019 yılında Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi bir araya gelerek İda Madra Jeoparkı İşbirliği protokolü imzalayarak, Kasım 2020 tarihinde İda Madra Jeoparkı UNESCO başvurusu yapılan ve Nisan 2021 tarihi itibariyle İda Madra Jeoparkı resmen UNESCO adayı olduğumuz Gökkemer başta olmak üzere il genelinde bu tür çalışmaların yürütülerek turizme kazandırılması için gayret gösteren Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Turizm Müdürümüz, Balıkesir Üniversitesi Rektörümüz başta olmak üzere akademik alanda sahada aktif çalışma yürüten hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi