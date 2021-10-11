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Genel Sekreter Tayfun Canlı, “Temiz çevre, temiz Edremit”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Tema Vakfı Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı da etkinliğe katılarak destek verdi.

BALIKESİR 11.10.2021, 12:47
Genel Sekreter Tayfun Canlı, “Temiz çevre, temiz Edremit”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Tema Vakfı Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı da etkinliğe katılarak destek verdi.

Tema Vakfı Balıkesir ve Edremit ilçe temsilcilikleri, Genç Tema ve Çocuk Halk Oyunları ekibiyle birlikte Altınkum Mahallesi Dalyan sahilini temizlediler. Edremit Belediyesi ve Edremit Kent Konseyi’nin destek verdiği etkinliğe Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı, Tema Vakfı Balıkesir İl Temsilcisi Metin Kuter ve Edremit İlçe Temsilcisi Ebru Tunçel katıldı. Etkinlikte çocuklar “Doğayı Kirletme, Geleceğimizi Karartma” mesajını verdiler.

Genel Sekreter Tayfun Canlı, “Edremit ve Balıkesir Tema Temsilciliği tarafından yapılan kıyı temizliği gönüllü çalışmasına destek veriyoruz. Edremit Tema gönüllü çocuklarımızın farkındalık etkinliğine katılıyoruz. Temiz çevre, temiz Edremit için hep birlikte tam destek diyoruz" dedi.

“Doğayı kirletme geleceğimizi karartma” sloganıyla dalyan sahilinde başlayan etkinlik kentin çeşitli bölgelerinde devam edecek.

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