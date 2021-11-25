Eşinin ölüm yıldönümünde hayatını kaybetti

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Ekspres gazetesi kurucusu M. Reşit Kıpçak’ın eşi Remziye Kıpçak eşinin 2. ölüm yıldönümünde hayatını kaybetti.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından, Ekspres gazetesi kurucusu, merhum M. Reşit Kıpçak’ın eşi, Gazeteciler cemiyeti üyelerinden gazeteci Tanyol ve Tansel Kıpçak’ın annesi Remziye Kıpçak vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Remziye Kıpçak, iki yıl önce vefat eden merhum eşi M. Reşit Kıpçak’ın ölüm gününde son nefesini verdi. Remziye Kıpçak’ın cenazesi Cuma günü Atatürk Mahallesi 2.Hürriyet Sokak Yalı Apartmanı’ndan alınarak Zağnospaşa Camiinde kılınacak Cuma namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığına defnedilecek.