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Erkan Sözeri: "Futbolcularımız bugün güzel bir isyan etti"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Altınordu ile 2-2 berabere kaldıkları maçına ardından, futbolcularının sahada oynadıkları oyunla ve gösterdikleri performansla güzel bir isyan ortaya koyduklarını söyledi.

BALIKESİR 06.03.2021, 17:44
Erkan Sözeri: "Futbolcularımız bugün güzel bir isyan etti"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Altınordu ile 2-2 berabere kaldıkları maçına ardından, futbolcularının sahada oynadıkları oyunla ve gösterdikleri performansla güzel bir isyan ortaya koyduklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in 25. haftasında Bandırmaspor, evinde Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri açıklamalarda bulundu. Sözeri, "Maçtan önce röportajımda şunu söylemiştim. İnşallah bugün 11 kişi tamamlarız maçı. Ama bugün de 11 kişi tamamlayamadık. Daha önceki gördüğümüz kırmızı kartların sana göresi bana göresi var ama bugün haklı bir kırmızı kart gördük. Biraz daha sakin kalmamız lazım. Orhan da aslında çok kart gören bir oyuncumuz değil ama o da duygularına yenik düştü. Tabi son haftalarda verilen kararlar hepimizi gerdi ister istemez. Oyuncularımızı gerdi, bizi gerdi. İster istemez psikolojik olarak sıkıntıya girdik. Bu da ister istemez sahaya yansıyor. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman yine 10 kişi kaldık ama maçtan önce şu konuşmayı yaptım ben oyuncularımla. Bugün biz isyan edelim ama dışarıda değil, sahada isyan edelim. Performansımızla isyan edelim. Çünkü dışarıda konuştuğun zaman ceza alıyoruz. Biz, oyuncularımız, Başkan ve yöneticiler. Bizim işimiz sahada dedik. Bugün isyan edelim, sahadaki performansımızla isyan edelim dedik. Bugün de güzel bir isyan etti oyuncularımız. Sahadaki performansları takdire değerdi. Oyunun akan bölümünde son 6 maçının 5’ini kazanan birini berabere bitiren Altınordu gibi genç ve sistemli olan bir takıma, oyun içi organizasyonları iyi olan bir takıma karşı oyunun akışında net pozisyon vermedik. Yediğimiz iki golde yine talihsizdik. Biraz koordinasyon, konuşma eksikliği, bireysel hatalar. Son haftalarda bundan biraz canımız yanıyor. Alınan bir puan üç puan kadar değerli bugün. Çünkü 50-55 dakika 10 kişi oynadık. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Büyük başarı gösterdiler. Bizim kalitemiz oldukça iyi gözüktü 10 kişi oynamamıza rağmen. Sadece biraz Feyyaz’da kramp olayı oldu. O da haftalardır oynamadığı için ve maç eksiği olduğu için. Onun dışında kramp olayı da olmadı. Üç haftadır eksik olmamıza rağmen. Bu da bizim oyuncularımızın kendine iyi baktığını gösteriyor" diye konuştu.
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