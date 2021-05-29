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Erdek’te lodosun vurduğu tekneler kurtarıldı

Erdek’te dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısından sonra etkisini artıran lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı. Batma tehlikesi yaşayan tekneler öğle vakti kurtarıldı.

BALIKESİR 29.05.2021, 16:54
Erdek’te lodosun vurduğu tekneler kurtarıldı

Erdek’te dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısından sonra etkisini artıran lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı. Batma tehlikesi yaşayan tekneler öğle vakti kurtarıldı.

Şiddetli lodos nedeniyle Erdek Kurbağalı sahili açıklarında tonozda bağlı olan teknenin halatı koparak, sahile sürüklendi.

Rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenen tekne karaya oturdu. Tekneyi kurtarmak için gelen bir başka tekne ise batma tehlikesi yaşayarak ardından karaya oturdu. İki teknenin de vinç yardımıyla çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Diğer yandan, Erdek iskelesinde bağlı bulunan tekneleri havaya kaldırdı. Tekne sahipleri önlemlerini alırken, teknelerinin başında nöbet tuttular. Lodosta batma tehlikesi yaşayan tekneler öğle saatlerinde uzun süren çalışma ile tekrar yüzdürüldü.
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