Erdek körfezi kirlilikten kurtulacak

Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi iller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 66 milyon lira karşılığı ihalesi yapıldı.

Yıllardır evsel atık ve kanalizasyon atıklarının derin deniz deşarjı yöntemiyle bırakıldığı Erdek körfezindeki kirliliği önlemek, ilçedeki altyapı eksikliklerini gidererek atıksu sorununa çözüm getirmek ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla, Erdek İlçesi Kanalizasyon ve

Atıksu Arıtma Tesisi yapım işinin ihalesi gerçekleştirildi.

İleri Biyolojik Arıtma prosesli inşa edilecek olan Atıksu Arıtma Tesisi hizmete girdiğinde, bölgenin atıksu kirliliğinin önlenmesinde çok önemli bir rol oynarken Erdek İlçesini ve Marmara Denizi’ni kirleten unsurları ortadan kaldırarak Erdek körfezini kirlilikten kurtaracak.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Erdek İlçesi’ne Atıksu Arıtma Tesisi Yapım işi kapsamında toplam 61 bin 216 metre Kanalizasyon Şebeke ve Terfi Hatları, 2 bin parsel bacası, bin 231 adet muayene bacası, 5 adet Paket tip Terfi Merkezi ile İleri Biyolojik Arıtma prosesine sahip, 62 bin 750 bin kişilik 8 bin 700 m3/gün kişi kapasiteli Erdek Atıksu Arıtma Tesisi yapılacaktır.

Yapım işi BASKİ Genel Müdürlüğü ve İLBANK A.Ş. tarafından SUKAP % 50’si hibe + % 50’si kredili programı kapsamında yapılacak olup işin toplam sözleşme bedeli 66 milyon 12 bin 196,25 liradır. 17 Aralık 2020 tarihinde ihalesi yapılan yapım işinin süresi 800 gün olan yapım işinin 10 Şubat 2021 tarihinde yer teslimi yapılmış ve çalışmalara başlanacak."