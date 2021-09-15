banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Autoshow 2021 Mobility Fuarı başladı
Autoshow 2021 Mobility Fuarı başladı
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı

Erdek girişinde kaza 1 yaralı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, vatandaşlar kazanın meydana geldiği kavşakta düzenleme yapılmasını istedi.

BALIKESİR 15.09.2021, 14:12
Erdek girişinde kaza 1 yaralı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, vatandaşlar kazanın meydana geldiği kavşakta düzenleme yapılmasını istedi.

Erdek ilçesinin girişindeki İtfaiye Kavşağı’nda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Erdek(ten Bandırma istikametine giden 34 GJ 1885 plakalı otomobil ile kavşaktan kontrolsüz çıkış yapan 34 HR 0460 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın da hava yastıkları açılırken, araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı Erdek Neyyriye Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak düzenlerken kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

Tehlikeli Kavşağa Önlem İsteniyor

Erdek girişinde bulunan ve bugüne kadar sayısız kazanın yaşandığı bu kavşağa sinyalizasyon sistemi kurulması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar ölümlü bir kaza yaşanmadan yetkililerin çözüm getirmesini söylediler.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0