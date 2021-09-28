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Emniyet teşkilatından itfaiye amirliğine ziyareti

İtfaiye haftası nedeniyle Manyas Emniyet Amirliğinden bir ekip Manyas İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

BALIKESİR 28.09.2021, 14:03
Emniyet teşkilatından itfaiye amirliğine ziyareti

İtfaiye haftası nedeniyle Manyas Emniyet Amirliğinden bir ekip Manyas İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

Manyas Emniyet Amir Vekili Gökhan Kazanbey ve karakol amiri Burak Karaca ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Manyas İtfaiye Amirliğin ziyaret ederek İtfaiyeciler haftasını kutladılar. Manyas İtfaiye Amiri Özgün İlban’ın şahsında tüm itfaiyecilerin haftasını kutlayan emniyet personeli, itfaiyecilerin de polisler gibi işlerinin meşakkatli ve zorlu olduğunu bir o kadar da kutsal olduğuna dikkat çekerek birbirlerine işlerinde kolaylıklar dilediler.

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