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Ekrem Umutlu: “Maalesef Edremit Belediyesi ile Edremit Belediye Başkanıyla yürüyecek bir yolumuz kalmadı”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, bölgedeki medya temsilcileri ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Başkan Umutlu “Maalesef Edremit Belediyesi ile Edremit Belediye Başkanıyla yürüyecek bir yolumuz kalmadı” dedi.

BALIKESİR 18.02.2021, 17:30
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Ekrem Umutlu: “Maalesef Edremit Belediyesi ile Edremit Belediye Başkanıyla yürüyecek bir yolumuz kalmadı”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, bölgedeki medya temsilcileri ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Başkan Umutlu “Maalesef Edremit Belediyesi ile Edremit Belediye Başkanıyla yürüyecek bir yolumuz kalmadı” dedi.

Edremit bölgesindeki medya temsilcileri ile AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı Toplantı salonunda bir araya gelen Başkan Ekrem Umutlu, “Geçtiğimiz günlerde bir basın açıklamamız oldu. Edremit Belediyesi’nin yaptıklarıyla, Edremit Belediyesi ile alakalı. Belediye başkanının da bir cevabı oldu ama; cevap gibi değil de, daha çok belediye başkanının kendine yakışan, içi boş, açıklama yapmaya çalışmış halde, içinde de bir cevap olmayan bir yazısı oldu. O da burada. Biz basın açıklamamızda, belediye başkanının belediyeyi yönetemediğini söyledik. Dayanaklarımız var. Bunları yavaş yavaş açıklayacağız” dedi.

Pandemi sürecinde AK Parti ilçe teşkilatının çalışmadığı yönündeki eleştirilere Umutlu, “Belediye başkanımız demiş ki; ‘Pandemi sürecinde Edremit AK Parti İlçe Başkanlığı ne yaptı?’ 160 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı, belediyenin iş adamlarının imkanlarıyla 4 bin haneye ulaşırken; geçtiğimiz dönemde biz kendi öz kaynaklarımızla 5 bin 800 haneye ulaştık. Meclis üyelerimizin ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın desteğiyle. Sokağa çıkma yasağının başladığı ilk günde, 47 mahalle muhtarından 44 tanesine, sonrasında devamına, maskelerini ve dezenfektan malzemelerini bıraktık kendilerine muhtarlarımızın. Belediye başkanına soruyorum buradan; hangi muhtarın hangi problemini çözmüş ya da hangi muhtarın yanında olmuş” dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın belediyeyi yönetemediğini söyleyen AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “Edremit Belediye Başkanımızın belediyeyi yönetemediğini söyledik. Hatta dedik ki; ‘Edremit Belediye Başkanımız belediyeyi yönetemiyor. Ankara CHP Genel Merkezi’nden, koridorlarından yönetiliyor belediye’ dedik. Bunu neye dayanarak söyledik? Ankara’dan talimatla işe aldığı, burada işe başlattığı vatandaşlardan sebep söyledik. Bir tanesi ED-BEL Genel Müdürü Fuat Çetin. Ankara’dan talimatla Belediye Başkanı’nın burada işe aldığı vatandaşlardan bir tanesi” şeklinde konuştu.

’ED-BEL’e ilçede genel müdür adayı mı bulamadığını’ ifade eden Umutlu, “İthal genel müdür için belediye başkanımıza şöyle bir tavsiyem var; Edremit’te, 160 bin nüfuslu Edremit’te, buradan Edremit’in bağrından kopup çok büyük şirketlerde yöneticilik yapmış, sonra tekrar memleketlerine dönmüş nice Edremitli var. Onlardan destek alabilir. Ya da Edremit’in içinde mülakatla buraya genel müdürlük yapacak çok sağlam insanlar çıkar. Gerek yoktu Ankara’dan getirmesine. Bu konudaki yanlıştan dönmesini istiyoruz belediye başkanının. Bir an önce kendine gelmesini istiyoruz. Belediye başkanının sıkıntısı, önceki dönemdeki Belediye Başkanı Kamil Saka ile midir, CHP ile midir, Edremit halkı ile midir bilemiyoruz. Edremit’te ED-BEL’e genel müdürlük yapabilecek çok kapasite sahibi, çok bu işi yapacak bilgi ve birikime sahip olan insanların olduğunu biz biliyoruz. Bulamıyorsa kendisi gelsin bize biz kendisine yardımcı oluruz” diye konuştu.

Ekrem Umutlu “Ocak ayında belediye meclislerinin tatil edilemeyeceğini Türkiye’deki bütün belediyeler biliyor. Fakat bizim belediyemiz bilmiyor. Aralık ayındaki Meclis’te Ocak ayındaki Meclis’in tatil olacağını söylediğinde biz kendisine tatil edemeyeceğini söyledik. O da çeşitli bahanelerle tatil etti. Ocak ayındaki meclis tatildi. 27 Ocak’ta Olağanüstü Meclis Yapma Kararı aldı. Neden dolayı Ocak aylarında belediye meclisleri tatil olmaz? Denetim komisyonlarını seçersiniz o yüzden tatil yapamazsınız Ocak ayında. Ocak ayındaki, 27 Ocak’ta Olağanüstü Meclis hakkının bir tanesini kullandı vatandaş. 3 tane hakkınız vardır yıl içinde. 11 ayda, bir ayı tatil. 11 ay 11 mecliste 3 tane 11 ayın içinde olağanüstü meclis yapma hakkınız vardır. Yılın ilk ayında bir tanesini kullandınız. Bir tane hastane yeri olur, başka bir şey olur, o arada bir meclis daha kullanırsınız, bir tane daha kullanırsınız. Üçünü de kullandıktan sonra bir daha meclis yapma hakkınız yoktur. Yıl içinde doğal afet olsa, Allah göstermesin, Edremit’te deprem olsa, Edremit’te sel olsa, bir daha 4. olağanüstü meclisi yapma hakkınız yoktur. Bizim belediye başkanı bundan bile bihaber. Yönetemediğini buradan söylüyoruz. Yönetemediğini Fuat Çetin’den söylüyoruz, Esra İl’den söylüyoruz, Necati Kaya’dan söylüyoruz, Kubilay Alpay’dan söylüyoruz” dedi.

Umutlu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, terör örgütleriyle yürüyenlerle yürüyecek bir yolumuz yok arkadaşlar. Maalesef Edremit Belediyesi ile Edremit Belediye Başkanı’yla yürüyecek bir yolumuz kalmadı. Ondan sadece istediğimiz, şurada 3 yıl kaldı. Asli görevlerini yapsın. Atraksiyona gerek yok. Bir şey yapmasına gerek yok. 2 yılda yapmadığı gibi, çok bir şey beklemiyoruz. ED-BEL’in başına yerli, 160 bin hemşehrimizden bir tane bu işi yapabilecek bir müdür getirsin. Asli görevlerini yapsın. Çöpünü atsın, belediyenin yapması gereken asli görevlerini yapsın. Sonrasında emaneti inşallah biz teslim alacağız. 3 yıl sonra AK Belediyecilikle Edremit’i tekrar tanıştıracağız.”

Edremit için yaptığı çalışmalara değinen Başkan Umutlu, “Belediye başkanı basın açıklamasında bir de demiş ki; ‘Edremit İlçe Başkanı Edremit’e ne gibi faydası oldu, neler yaptı Edremit’e, bizim haberimiz yok’ demiş. Belediye başkanı kendisi hazırlamamış muhtemelen bunu kendisi söylememiş. Böyle düşünmediğini düşünüyorum. Ya da kendisine geçmiş olsun diyorum bir rahatsızlığı var. Edremit’te yapılan kapalı spor salonunun yerini bizzat belediye başkanının kendisinden ben talep ettim. 27 Ocak Çarşamba günü, Ankara’ya gittiğimizde, hatta dönüşte sizlerden de devlet yatırımlarıyla ilgili bir beklenti oluştu, basın açıklaması yapmamız gerektiği düşünüldü belki. Bugüne nasipmiş. 27 Ocak Çarşamba günü 2 adet tenis kortu, 1 adet basketbol sahası, 3 kulvarlı sentetik yürüyüş yolu, 2 tane halı saha, bir de ayrıca yüzme havuzunun protokol töreni, imza törenine katıldık biz. Bu yüzme havuzunun yerini belediye başkanının kendisinden istedik. Yaklaşık 1 ay önce tekrar belediye başkanıyla görüştüm. Balıkesir’de tek olan Spor Lisesi, onun da yerini Edremit Belediyesi’nden istedik. Önce bir yer istedik, sonra belediye başkanı davet etti, tekrar görüştük kendisiyle. Bu kapalı spor salonunun olduğu, gençlik merkezimizin olduğu bölgede, orada bir arazi teklif etti kendisi. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum belediye başkanına. Bu konularda iyiyiz. Edremit’e yapılacak yatırımlar noktasında, anlaşma ve diyalog konusunda iyiyiz. Fakat eleştirilere katlanamayan bir tarafı var. Doğru eleştirilere katlanamayan bir tarafı var” ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ayrıca ilçeye yapılan devlet yatırımları hakkında bilgiler verdi. Başkan Umutlu daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Toplantıda Umutlu’ya Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna da eşlik etti.
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