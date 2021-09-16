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Eğitim Destek Evi ve Kreş inşaatları sürüyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Eğitim Destek Evi ve Kreş inşaatlarında son aşamaya gelindi. Başkan Tolga Tosun projelerde son durumu görmek üzere incelemelerde bulundu.

BALIKESİR 16.09.2021, 16:26
Eğitim Destek Evi ve Kreş inşaatları sürüyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Eğitim Destek Evi ve Kreş inşaatlarında son aşamaya gelindi. Başkan Tolga Tosun projelerde son durumu görmek üzere incelemelerde bulundu.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun Levent Mahallesinde yapımı tamamlanan Kreşi ve Santral Kültür Merkezi karşısında bulunan Eğitim Destek Evini ziyaret ederek çalışmaların geldiği nokta hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Av. Tolga Tosun “Yeni eğitim dönemi başladı. Özellikle kreşlerimiz için büyük talep ve heyecan var. Levent Mahallemizde yapımını tamamladığımız kreşte; iç düzenleme, pedagojik donanım, eğitim araçları dizaynı çalışmalarımız son aşamada. En yakın zamanda kreşlerimizde sevgili çocuklarımız güvenle ve bilimsel metotlarla eğitim görecekler. Eğitim Destek Evimizde uzman eğitmen ve rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimize her konuda destek oluyor. Öğrenciler sadece sınavlara değil hayata da hazırlanıyorlar. Eğitim Destek Evimizin yeni binası tamamlandı. Son temizlik ve küçük detaylar kaldı. Başarılarıyla gurur duyduğumuz öğrencilerimize kısa sürede kavuşacağız” dedi.

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