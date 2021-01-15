Edremit’te tütün operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis yaptığı operasyonda 245 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü Edremit Grup Amirliğince yapılan operasyonda 245 kilogram açık kıyılmış tütün, 3 bin 780 adet içi doldurulmuş makaron, 1 paket TAPDK bandrolü bulunmayan tütün ve bin 305 sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.