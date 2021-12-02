Edremit’te ‘Martı’ kurtarma operasyonu

Alevleri söndürmek için seferber olan itfaiye, bu kez bir martı için görev başındaydı.

Olay, ilçeye bağlı Zeytinli Altınkum İkizçay Mahallesi’nde meydana geldi. Temad Lokali önünde bulunan elektrik direğine asılı kalan martıyı görenler, kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, martıyı itfaiye aracı merdiveni ile kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan martı ardından doğaya salındı.