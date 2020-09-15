Edremit’te kurallara uymayanlara ceza
BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ TÜM DÜNYADA ETKİSİNİ SÜRDÜREN COVİD-19 SALGININ YAYILMASINI ENGELLEMEK, EDREMİTLİLERİN SAĞLIĞINI KORUMAK VE VATANDAŞLARIN KURALLARINI UYMASINI SAĞLAMAK AMACI İLE MASKE VE MESAFE KURALININ UYGULANMASINI KONTROL ETMEK AMACI İLE DENETİMLERİNİ SIKI BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRİYOR.
Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tüm dünyada etkisini sürdüren COVİD-19 salgının yayılmasını engellemek, Edremitlilerin sağlığını korumak ve vatandaşların kurallarını uymasını sağlamak amacı ile maske ve mesafe kuralının uygulanmasını kontrol etmek amacı ile denetimlerini sıkı bir şekilde devam ettiriyor.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli bugün yaptığı denetimler maske kuralını uymadığı tespit edilen 7 iş yerine 5 bin 600 TL. 45 kişiye de toplam 40 bin 500 TL. İdari para cezası kesti. Ayrıca yapılan denetimlerde evinde izalasyonda olmadığı tespit edilen 1 şahıs polis ekiplerince yakalanarak devlet yurduna yerleştirildiği ve hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca yaklaşık 100 iş yerine de denetim yapıldığı, iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına pandemi kurallarına uyması konusunda bilgilendirildiği öğrenildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin vatandaşlarının sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacı ile denetimlerini her gün rutin olarak sıkı bir şekilde devam ettireceği öğrenildi.
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