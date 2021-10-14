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Edremit’te 4 mevsim sinekle mücadele

Balıkesir’in Edremit Belediyesi sinek ve haşereyle mücadeleye yaz kış demeden devam ediyor. İlaçlama çalışmaları her döneme uygun yöntemlerle 4 mevsim aralıksız devam ediyor.

BALIKESİR 14.10.2021, 17:14
Edremit’te 4 mevsim sinekle mücadele

Balıkesir’in Edremit Belediyesi sinek ve haşereyle mücadeleye yaz kış demeden devam ediyor. İlaçlama çalışmaları her döneme uygun yöntemlerle 4 mevsim aralıksız devam ediyor.

Edremit Belediyesi bünyesinde ki Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından haşere ve sineklerin üreme alanı olan kanallar, rögarlar, aktif ve pasif yeşil alanlar, bataklık, sulak alanlar ve derelerde yoğun bir şekilde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yazın bitmesi ile birlikte uçkun ilaçlamasının tamamlanmasının ardından rögarlar ile larvaların üremesine müsait olarak belirlenen noktalara uygulanan sıcak sisleme yöntemi ile gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları da periyodik olarak tekrarlanıyor.

Çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri havaların soğuduğu dönemlerde yoğun ilaçlama yaparak daha yumurtada iken haşere sorununun önüne geçip yaz aylarında oluşabilecek sorunları minimuma indirmek için çalışmalara devam ettiklerini bildirdiler.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ilçenin dört bir tarafından çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Başkan Arslan, “İlgili müdürlüklerimiz kendi sorumluluk alanlarında Narlı’dan Bostancı’ya kadar kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Sinekle mücadele kapsamında da Park ve Bahçeler ekiplerimiz kışlık mücadele dönemine geçtiler. Edremit Belediyesi olarak sağlıklı bir kent ve mutlu Edremitliler hedefi ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi. " için çalışıyoruz.

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