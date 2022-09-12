Edremit’te 2022-23 Eğitim Öğretim Yılı başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2022-2023 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Edremit Kaymakam Vekili, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Şehit Mustafa Serin Fen Lisesine ziyarette bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Can’ın da katıldığı ziyarette, Kaymakam İlyas Memiş, okul Müdürü Hikmet Haşlak’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Öğrenci ve öğretmenlerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılını tebrik ederek başarılar diledi.