Edremit’e 4 yeni aile sağlığı merkezi yapılacak

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sağlık alanında ihtiyaç duyulan yatırımlardan olan Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) sayısının artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ın girişimleriyle Edremit 4 adet yeni aile sağlığı merkezine kavuşuyor.

Edremit’in hızlı nüfus artışı ile birlikte özellikle sağlık alanında ihtiyaç duyulan aile sağlığı merkezilerinin sayısının artırılması amacıyla çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Kaymakam Ünsal; “Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle belirlediğimiz lokasyonlarda; Edremit 8 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ, Altınkum (Dalyan Mevkii) Mahallesine 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Cennetayağı Mahallesine 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, ve Kadıköy/Eroğlan Mahallesine 3 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi olmak üzere 4 adet ASM’yi ilçemize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Kaymakam Ünsal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Edremit Belediye Başkan Yrd. Ahmet Herdan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. M. Onur Koçak, İlçe Milli Emlak Memuru Nurettin Yücesoy katıldı.