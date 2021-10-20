Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu’ndan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na Teknik Gezi

Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu, 2021-2022 öğretim yılında Havacılık Yönetimi Bölümü’nde yüz yüze eğitime başlayan 2. Sınıf öğrencilerine bölgedeki olanakların tanıtımı ve uyum eğitimleri kapsamında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na teknik bir gezi gerçekleştirdi.

Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seyhun Durmuş ve 50 öğrencinin katıldığı teknik gezi, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş’in ve Havalimanı Apron Sorumlusu Lütfü Özbey’in öğrencileri karşılaması ile başladı. Teknik gezi kapsamında havalimanı yerleşkesi ve apron sahası gezilerek, verilen hizmetler yerinde tanıtıldı. Gezi kapsamında Çelebi Hava Servisi İstasyon Şefi Selçuk Öztürk harekât ve ramp hizmetleri hakkında, Hava Trafik Kontrolörü Serkan Özturan kule ve hava trafik hizmetleri hakkında, ARFF Birimi Şefi Ahmet Işık uçağa acil durumlarda müdahale planları hakkında eğitici söyleşiler gerçekleştirdiler. Öğrenciler teknik gezi sayesinde havalimanının işleyişi, kariyer hedefleri ve havacılık sektörünün çalışma şartları hakkında fikir sahibi oldular. Havacılık sektörünün ihtiyacı olan üretken ve nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Yönetimi, benzeri faaliyetlerin devam edeceğini dile getirerek, teknik geziye katkı sağlayan tüm havalimanı yetkililerine ve çalışanlarına teşekkürlerini sundu.