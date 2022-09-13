Edremit Körfezinde glütensiz ürünler Çölyaklıları sevindirdi

Burhaniye ilçesinde, glütensiz gıdaların artması çölyaklıları sevindirdi. Edremit Körfezi Çölyak Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyaklılar glütensiz gıda satışı yapan esnaflara teşekkür etti.

Edremit Körfezinde glutensiz ürünlerin artması çölyaklıları sevindirdi. Geçtiğimiz yıllarda glütensiz gıda ürünleri bulmakta zorluk çektiklerini anlatan Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya, son zamanlarda glutensiz ürünlerin arttığını söyledi.

Betül Özdemir Kaya, “Derneğimizi kurduğumuz yıllarda en çok istediğimiz bizim ürünlerimizin yürüme mesafesinde satışının olması idi. Körfez genelinde bir çok esnaf ile görüşmelerimiz olumsuz olmuştu. 2019 yılında Cem Cenk kardeşler ile görüşmemiz sonunda bizler için önemli olan glutensiz un çeşitleri satışı başladı. Daha sonra glutensiz kadayıf çocuklar için cips ve kahvaltılık gevrek gibi glutensiz ürünler biraz olsun bizleri rahatlatmıştı. Bunlar tabi ki yeterli değildi. Ekmek ve en çok özlemini duyduğumuz simit idi. Daha sonra 2021 yılında ise Burhaniye gurme işletme yetkilileri Nigar hanım ve Mustafa bey ile görüşmemiz olumlu oldu. Glutensiz ekmek çeşitlerimiz, simit, kurabiye, gofret, pide ve daha birçok glutensiz ürün satışı başladı. Yaklaşık 2 ay öncesi de Edremit’te Körfez çiftlik te, glutensiz un, ekmek, simit satışına başladı. Körfezimizde biz Çölyak’lilarin yanında olan glutensiz ürünler ile desteğini sağlayan saygı değer esnaflarımızdan Cem Cenk kardeşlere Burhaniye gurme işletmecileri Nigar hanım ve Mustafa bey’ e Körfez Çiftlik Pınar hanıma Körfez genelindeki Çölyakllılarımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.