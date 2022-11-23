Edremit Belediyesi’nden ücretsiz diyetisyen hizmeti

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak ve dengeli beslenmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz diyetisyen hizmeti başlattı.

Edremit Belediyesi temel belediyecilik görevlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında fark yaratmaya devam ediyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın en önemli projelerinden olan 9 Eylül’de hizmete giren Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi’i gençlerin ve vatandaşların çekim merkezi haline geliyor.

Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi’nde kültürel ve sanatsal kursların yanı sıra vatandaşların sağlığını korumak ve dengeli beslenmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz diyetisyen hizmeti başlatıldı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Güzide Deliacı, obeziteyle ve buna bağlı oluşabilecek kronik hastalıklarla mücadele başta olmak üzere vatandaşların sağlıklı beslenmelerini sağlamayı amacıyla hafta içi hergün hizmet veriyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Güzide Deliacı, tarafından kilo vermek için başvuran vatandaşların detaylı vücut analizleri ve varsa mevcut hastalıkları göz önünde bulundurarak kişiye özel beslenme listeleri hazırlanıyor, İdeal kilosuna ulaşana haftalık kadar takipleri yapılıyor. Diyet ile birlikte egzersiz programları önerilerek daha sağlıklı kilo vermelerine yardımcı olunuyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Güzide Deliacı, “Çocuk beslenmesi, gebelik beslenmesi, sporcu beslenmesi, obazite, birçok kronik hastalıklarda beslenmeye yönelik çalışıyoruz. Danışanlarımız belediyemizin iletişim kanallarından ve bizzat gelerek randevu oluşturabilirler. Randevuya gelmeden önde tahlillerinizi biyokimyasal bulgularınızı hazır etmenizi istiyoruz. Bu bulgular doğrultusunda vücut analiz cihazımızla vücudunuzda ne kadar yağ, kas, ödem var, bunların analizlerini yapıp sonuçlarına göre tamamen bireysel kişiye yönelik hizmet veriyoruz. Ayrıca haftada bir kontrollerimiz olacak. Motivasyon bizim işimizde daha ön plana çıkıyor. Onun için WhatSapp üzerinden ayrıntılı veri takibi günlük soru paylaşımlarımız olacak. Böylesine bir hizmeti Edremit halkına ücretsiz sundukları için Edremit Belediye başkanımız Sayın Selman Hasan Arslan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ücretsiz diyetisyenlik hizmetini 7’den 70’e herkese sunan Edremit Belediyesi, hastalıklarda beslenme, kilo alma, kilo verme, gebelik ve emzirme dönemi beslenmesi, çocuk beslenmesi, adölesan (ergen) beslenmesi, sporcu beslenmesi ve kilo yönetimi gibi alanlarda ihtiyaca göre destek veriyor. Edremit Belediyesi’nin vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu diyetisyen hizmetinden her yaş grubundan bütün vatandaşlar 444 85 10 numaralı telefondan randevu oluşturarak hizmet alabilirler.