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Edremit Belediyesi’nde asgari ücret 3600 TL
Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi bünyesinde çalışan her bir işçi için en düşük maaşı net 3600 TL olarak açıkladı.
BALIKESİR 29.12.2020, 16:48
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Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi bünyesinde çalışan her bir işçi için en düşük maaşı net 3600 TL olarak açıkladı.Edremit Belediyesi’nde bir süredir devam eden sendika görüşmeleri geçtiğimiz günlerde anlaşma ile tamamlandı. Edremit Belediyesi’nde görev yapan işçilerin örgütlü oldukları sendika ile yapılan görüşmeler sonunda imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı net 3 bin 600 liraya yükseltildi. Bunun yanında bayram ikramiyeleri başta olmak üzere çeşitli sosyal haklarda verildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Sendika temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucu aldıkları ortak kararı kamuoyuyla paylaştı. Başkan Arslan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi “Belediyemizde çalışan her bir işçimizin alın terinin ve emeğinin karşılığı olarak 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle en az 3 bin 600 TL maaş alacaktır. İşçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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