Edremit Belediyesi cadde ve sokakları yeniliyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi doğalgaz hattı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Edremit Belediyesi Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi’nden başlayarak Cumhuriyet Mahallesi halk pazarının kurulduğu noktaya kadar etap etap yenileme çalışmalarına devam ediyor. Baraj Caddesi ve bağlantılı sokaklarda kaldırım ve kilit parke taş kaplama çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kısa sürede birinci etabı tamamlayarak hizmete açacak. Bunun yanı sıra Edremit Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu yanında yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarına da devam ediyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Edremit’te yaşanan sorunları tek tek ortadan kaldırıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız planlanan takvim dahilinde sırasıyla cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Edremit yeni çehresi ve sokaklarıyla daha güzel bir görünüme kavuşacak.” dedi.