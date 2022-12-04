Edremit Belediye Başkanı Yardımcısı Tayfun Canlı: “Cumhuriyetin 100 yılında Kazdağları’na yine bekliyoruz!”

Balıkesir’in Edremit Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kazdağları’nda iki gün boyunca süren Kar Spor İda Ultra Maraton heyecanı ödül töreni ile sona erdi.

Türkiye’nin ilk ve tek kış maratonu olan İda Ultra Maraton 25 ülkeden binlerce sporcunun katılımı ile Kazdağları’nda gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Sporculara ödüllerini veren Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, sonsuz destek veren başta Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a, Edremit Belediyesi Personeline ve Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede’ye tüm sporculara ve paydaş kuruluşlara teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Canlı, “Edremit Belediyesi olarak bu dev organizasyonun resmi sponsoru olmaktan çok mutluyuz. Yeşilden maviye, Kazdağları’num binbir çeşit doğal güzelliğinin içinde Uluslararası Aeneas Kültür Rotası’nı da kapsayan, Edremit Körfezi’ne kuş bakışı bir rota da mücadele eden tüm sporcuları kutluyorum. Farklı ülkelerden ve ülkemizin ve ülkemizin değişik şehirlerinden gelerek Kazdağları’nda yer döken tüm sporcularımıza ve organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 7. İda Ultra Maraton’da sizleri yine Kazdağları’na bekliyoruz” dedi.