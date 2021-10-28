Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Balıkesir’de başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Balıkesir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan çelenklerin ardından saygı duruşu gerçekleştirilerek İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyetin ilan edilmesinin 98’nci yıldönümü kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Cumhuriyetin ilanının 98’nci yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural’ın yanı sıra mülki ve askeri erkan katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın saat 09.00’da Balıkesir Valiliği Kuvayi Milliye Salonunda tebriklerin kabulüyle devam edecek. Kutlamalar kapsamında daha sonra saat 10.00’da Kuvayi Milliye Meydanı’nda geçit töreni düzenlenecek. Cumhuriyetin 98’nci yıldönümü dolayısıyla Balıkesir Valiliği’nin düzenlediği program Çamlık Tepesi’nde fener alayı ve Öğretmenevi’ndeki Cumhuriyet Resepsiyonuyla kutlamalar sona erecek. Kutlamalar kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ünlü sanatçı Buray ve İsmail Özkan’ın konserini düzenleyecek.