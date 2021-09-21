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Çukurda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde boynuna atık malzemelerin dolanması ile düştüğü çukurda mahsur kalan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı.

BALIKESİR 21.09.2021, 19:29
Çukurda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde boynuna atık malzemelerin dolanması ile düştüğü çukurda mahsur kalan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Bandırma’nın 100. yıl Mahallesi Konaktur mevkii’nde bulunan Katı Atık Aktarma Sahası yakınlarında boynuna dolanan atık malzemeler nedeniyle çukura düşerek mahsur kalan bir eşeğin olduğu ihbarını alan itfaiye ekipleri kısa zamanda müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri boynuna atık malzemeler dolanan eşeğe müdahale ederek ilk önce boynundaki malzemelerden kurtulmasını sağladı. Ekipler daha sonra kayış ve halatlar yardımıyla eşeği bulunduğu çukurdan çıkararak doğal yaşamına saldı.

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