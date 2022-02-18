Çocuklarla yüzde 100 mutluluk

Kepsut Belediyesi kültürel etkinlik faaliyetleri kapsamında ilçedeki ilk okul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 100 çocuğu sinemaya götürdü. “Eren” filmini izleyen ilk okul ve orta okul öğrencileri daha sonra alışveriş merkezinde yemek yiyerek güzel vakit geçirdi.

Öğrencilerin akademik eğitiminin yanı sıra sosyal alanda da etkin rol oynamalarını sağlamak amacıyla Kepsut Belediyesi gerçekleştirdiği proje ile ilk okul ve orta okul öğrencilerine sinema ve AVM keyfi yaşattı. Kepsut Belediyesi’nin kültürel etkinlik kapsamında düzenlediği sine etkinliğinde “Eren” filmini öğrenciler büyük ilgiyle izledi.

“Onların yüzlerindeki mutluluk paha biçilemez”

Kültürel faaliyetlerin devam edeceğini söyleyen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, öğrencilerin çeşitli etkinliklerle sosyal hayatlarının gelişmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Sinema ve AVM etkinliğinde eğlenen çocukların yüzlerindeki mutluluğun paha biçilemez olduğunu vurgulayan Cankul, “Çocuklarımızın huzuru, mutluluğu ve eğitimi biçim için öncelik olmaya devam edecek. Çocuklarımızın kültürel anlamda da gelişmelerini önemsediğimiz bu projeyi daha da yaygınlaştıracağız” diye konuştu.