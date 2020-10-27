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CHP İl Başkanı Sarı’dan Vali Şıldak’a teşekkür

CHP BALIKESİR İL BAŞKANI SERKAN SARI

BALIKESİR 27.10.2020, 17:49
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CHP İl Başkanı Sarı’dan Vali Şıldak’a teşekkür

CHP İl Başkanı Serkan Sarı Balıkesir Valiliğinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili yaptığı program dolayısıyla kutladı. Sarı, Vali Hasan Şıldak’a Balıkesirlilerin ve kendilerinin beklentilerini karşıladığı kutlama programı yaptığı için teşekkür ederek, aynı hassasiyetin 81 il Valiliği tarafından da gösterilmesi gerektiğini söyledi.

CHP İl Başkanı Serkan Sarı: “Üzüntümüz sevince dönüştü”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için CHP Balıkesir İl Başkanlığı olarak hazırladıkları kutlama programının Balıkesir Valiliği tarafından izin verilmemesine üzüntü duymalarına karşın, Valiliğin hazırladığı programı olumlu bulduklarını ifade eden Serkan Sarı, resmi programa katılım göstereceklerini kaydetti. Vali Hasan Şıldak’a teşekkür eden Serkan Sarı, “Öncelikle bir kırgınlıkla başlayan, sonrasında da mutlu bir şekilde sonuçlanan bir süreci ifade etmek isterim. 13 Ekim tarihinde Balıkesir Valiliği’ne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak üzere hazırladığımız programla ilgili bilgi sunumumuzu yapmıştık. Sabah çelenk sunumu, arkasından Cumhuriyet bisiklet turu, Cumhuriyet Fener Alayı, Cumhuriyet lazer gösterisi ve araba konvoyu olmak üzere 5 etkinlikten oluşan talebimizi Sayın Valimize iletmiş olduk ve halkımızla birlikte bu etkinlikleri gerçekleştirmek istediğimizi ifade etmiştik. Bu talebimiz 22 Ekim tarihinde Sayın Vali Yardımcımızın imzasıyla kabul edilmediği yönünde bir bilgi geldi. Bu bizleri fazlasıyla üzdü. Kuvayi Milliye kenti Balıkesir’e yakışan tablo olmadığını ve biz bu kutlamalardan vaz geçmeyeceğimizi dile getirdiğimiz dakikalarda sağ olsun Sayın Valimiz Hasan Şıldak bizlere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıyla ilgili hazırlanmış programı iletmesiyle bu kırgınlığımız, üzüntümüz son buldu ve kendisine teşekkür etme ihtiyacı doğmuştur. Sayın Valimiz talep ettiğimiz ve halkımızın da beklenti içerisinde olduğu bisiklet turu, araç konvoyu, fener alayı, havai fişek ve ışık gösterileri hatta on-line konserle beraber güzel bir içerikle, böylesine güzel bir program hazırlamasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Arzu ediyoruz ki 81 il valimizin de Cumhuriyetimize, geçmişimize, milli değerlerimize bu şekilde saygı duyarak, kentimizde olduğu gibi Türkiye’nin dört bir köşesinde bu heyecanı, coşkuyu siyaset üstü bir şekilde halkımızın her kesimini kucaklayarak milli birlik ve beraberlikle kutlayacağımızı umut ediyoruz. Bu 29 Ekim kutlamalarının bundan sonraki milli bayramlarımızda da bu hassasiyetle ve duyarlılıkla devam edeceğinden de hiç şüphemiz yoktur” diye konuştu.

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