banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır

Cats of small village çocuklar için oyun konferansı Küçükköy’de başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla, CATS of Small Village çocuklar için oyun konferansı, Küçükköy Halil Başyazgan Kültür Merkezi’nde başladı.

BALIKESİR 20.09.2021, 08:25
Cats of small village çocuklar için oyun konferansı Küçükköy’de başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla, CATS of Small Village çocuklar için oyun konferansı, Küçükköy Halil Başyazgan Kültür Merkezi’nde başladı.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan konferansta kültür, sanat teknolojileri, çocukların fikirlerinin gerçek bir oyun tasarımına dönüşebilmesi için neler gerekli olduğu anlatıldı. Konferansa katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Çocuklarımızın geleceğe yön verebilmesi için teknolojik altyapıya sahip olmaları, yetenek ve meraklarının yanı sıra motive olarak potansiyellerini ortaya çıkartmaları sayesinde geleceğin teknoloji temellerini çocuklarımızla birlikte atacağız. Böyle bir organizasyonda olmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0