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Buzlanan yolda kayan araç takla attı
Balıkesir’in Gönen ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
BALIKESİR 26.01.2022, 14:03
Balıkesir’in Gönen ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıköy Mahallesinden ilçe merkezine gelen Mehmet Y. idaresindeki 10 TH 096 plakalı araç, yolun buzlu olması sebebiyle kayarak takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mehmet Y. hafif yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulans ile Gönen Devlet Hastanesine götürülen yaralı şahıs tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.