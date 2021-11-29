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Büyükşehir’den bir Aile Destek Merkezi daha

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Aile Destek Merkezi (ADEM) Altıeylül ilçesinde hizmete açıldı. AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ve il protokolünün eşlerinin katıldığı açılış sonrasında ADEM gezildi.

BALIKESİR 29.11.2021, 17:49
Büyükşehir’den bir Aile Destek Merkezi daha

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Aile Destek Merkezi (ADEM) Altıeylül ilçesinde hizmete açıldı. AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ve il protokolünün eşlerinin katıldığı açılış sonrasında ADEM gezildi.

Aile Destek Merkezi’nde bireysel psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, çocuk-ergen terapileri ve danışmanlık hizmetinin yanı sıra kitap okuma ve film gösterimi de yapılacak. Daha önce Karesi ilçesinde de açılan Aile Destek Merkezi önümüzdeki süreçte Bandırma, Edremit ve Burhaniye ilçelerin de de faaliyete geçirilecek.

Kara. “Kadın ve aileye destek veriyoruz”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Serpil Kara açılışta ADEM hakkında bilgiler verdi. Kara, “2019 yılı Haziran ayında kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzün hizmet ağı her geçen gün biraz daha artıyor. Bu yüzden ekip arkadaşlarım ve ben ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Bilindiği gibi pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde çok önemli psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Bu sebeple ekip arkadaşlarım ve toplanarak elimizden geldiği kadar her geçen gün artan talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bireysel psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, çocuk-ergen terapileri ve danışmanlık hizmetinin yanı sıra küçük gruplarla sinema gösterimi, kitap okuma etkinlikleri ve ayrıca hukuki ve sosyal hizmetler mekanizmalarına yönlendirme, kadın ve aile destekli sunumlar ve konferanslar şeklinde hizmetlerimiz de bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Yücel Yılmaz’ın kadın ve aileye verdiği önemi biliyor, yaptığımız her çalışmada kadına ve aileye daha çok destek vermeyi amaçlıyoruz. Karesi ve Altıeylül ilçelerinde başladığımız bu yolculuğun açılmasını planladığımız üç tane daha ilçemizle beraber bu hizmeti daha da ileriye götürmenin heyecanı içindeyiz” diye konuştu.

Uygur: “Toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur da yaptığı konuşmada aile ve kadının önemine değindi. Uygur, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaten ifade ettiği gibi toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü aile de güçlü toplum anlayışından hareketle biz hükümetlerimiz döneminde kadını her alanda; hem siyasal, hem sosyal, hem ekonomik alanda güçlendirmek için dev adımları bir bir hayata geçirdik. Aile Destek Merkezleri de kadının güçlendirilmesi, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, kadın ve aile dengesinin kadının iş hayatıyla aile dengesinin sağlanması anlamında güzel ve önemli hizmetlerden bir tanesi. Bu dönemde biz Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde iki tane alt komisyon kurduk. Bunlardan bir tanesi kadının ekonomik anlamda güçlendirilmesi ve kooperatifçiliğin güçlendirilmesi alanında, diğeri de kadının iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması anlamında kurulmuş bir alt komisyon. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Bizler hem hükümet olarak hem de yerel yönetimler olarak toplumun yarısını oluşturan kadını daha güçlü, daha ayaklarının üstüne basar ve iş yaşamında işte o aile mefhumunu da aslında güçlendirmek ve ayakta tutmak için çalışma yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda da bu doğrultuda, bu rotada yol almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Protokol eşleri merkezde inceleme yaptı

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Vali Hasan Şıldak’ın eşi Fatma Nur Şıldak, AK Parti Milletvekili Belgin Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın eşi Mehtap Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’un eşi Duygu Tayhani Kuş, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kadın meclisi üyeleri hep birlikte kurdele keserek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

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