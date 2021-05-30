Büyük ustalardan Burhaniyeli sanatçıya destek

Burhaniye ilçesinde, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı mezunu olan 27 yıllık sanatçı Ümit Ülperen, çalışmalarını sürdürürken, büyük ustalardan da kendisine destek geldi. Tanınmış bestekar ve bağlama sanatçısı Lütfü Gültekin ve film müziği yapımcısı Engin Arslan, Ülperen’i ziyaret ederken, birlikte bağlama çaldı ve genç sanatçıya destek oldu.

Burhaniye’de Ali Çetinkaya Caddesindeki Yunus Nadi Pasajında çalışmalarını sürdüren 39 yaşındaki Ümit Ülperen, önemli konuklarını ağırladı. Ünlü bestekar ve bağlama ustası Lütfü Gültekin ile film müziği yapımcısı Engin Arslan, Ülperen’i ziyaret etti. Konukları ile birlikte bağlama çalan Ümit Ülperen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gültekin ve Arslan’ın kendisine destek olduklarını anlatan Ümit Ülperen, “ Burada çalışmalarıma devam ediyorum. Konservatuara ve güzel sanatlar liselerine öğrenci hazırlıyorum. Bu arada Bağlamada Tonalite adlı kitabımı yazdım. Bu gün Lütfü Gültekin ve Engin Arslan ustalarım beni ziyaret etti. Her zaman kendilerinden faydalanıyorum. Ziyaretten de çok memnun oldum” dedi. Şu Dünyaya Geldim Geleli, Derman Sendedir gibi eserlerin de bestecisi olan Lütfü Gültekin, “Burhaniye de oturuyorum. Çalışmalarımı burada sürdürüyorum. Ümit kardeşimizi de ara sıra ziyaret ediyorum. Burada beraber çalıp söylüyoruz. Halk müziğimiz televizyon kanallarında pek fazla işlenmiyor. Pandemi döneminde sanatçılar zor durumda. Sanatçılara ödenen biner liranın yılsonuna kadar devam etmesini istiyorum. Ümit kardeşimize başarılar diliyorum” dedi. İstanbul’dan geldiğin anlatan Engin Arslan da, “Ben de film müzikleri ile uğraşıyorum. Son alarak TRT de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin müziklerini yaptım. Bu gün de Lütfü ağabeyle birlikte Ümit kardeşimizi ziyarete geldik. Lütfü ağabeyin bir bestesini ben, bir bestesini de Ümit okuyor. Ümit’e başarılar diliyorum” dedi.