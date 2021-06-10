BURSEM’de yeni dönem başvuruları başladı

Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM) yeni dönem kayıtlarını almaya başladı. Burhaniye’de özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz, gelir durumuna göre ise çok cüzi bir ücretle eğitimler veren BURSEM’de 2021-2022 eğitim öğretim yılı kayıtları 5.ten 12. Sınıfa kadar tüm sınıflarda ön başvurular 7 Haziran itibariyle başladı.

Merkezde öğrencilerin okul derslerine takviye amaçlı derslerin yanında LGS ve YKS hazırlık kursları ve aylık deneme sınavları ile öğrenciler sınavlara hazırlanıyorlar. Başvuru için : 3 adet vesikalık fotoğraf, öğrenci belgesi, anne-baba çalışıyorsa gelir belgesi, maaş bodrosu veya SSK hizmet dökümü (Çalışmadığına dair belge yeşil kart belgesi, vb.) ve Burhaniye’de oturduğuna dair ikametgah belgesi yeterli oluyor. Başvurular incelendikten sonra kesin kayıt yapılarak yeni eğitim öğretim döneminde kurslar başlayacak. Mahkeme Mahallesi Şükrü Derin Cad.No: 12 (Belediye Hizmet Binası Arkası)’de hizmet veren BURSEM’de başvuruların hafta içi her gün 10.00-17.00 saatleri arasında alındığı açıklandı.